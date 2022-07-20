Главком ВСУ обсудил с командующим НАТО в Европе координацию на уровне штабов

«Во время разговора мы обсудили ряд рабочих вопросов, в частности, отметили важность совместной работы наших офицеров на уровне штабов. Наша с генералом Каволи двусторонняя заинтересованность в постоянной коммуникации является хорошей основой для интенсификации военного сотрудничества между Украиной и НАТО», — констатировал Залужный.