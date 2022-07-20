Главком ВСУ обсудил с командующим НАТО в Европе координацию на уровне штабов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Об этом украинский генерал сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, во время беседы были затронуты вопросы совместной работы на уровне штабов.
«Во время разговора мы обсудили ряд рабочих вопросов, в частности, отметили важность совместной работы наших офицеров на уровне штабов. Наша с генералом Каволи двусторонняя заинтересованность в постоянной коммуникации является хорошей основой для интенсификации военного сотрудничества между Украиной и НАТО», — констатировал Залужный.
Американский генерал Кристофер Каволи 1 июля 2022 года был назначен главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.