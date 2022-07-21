Главаря и участников запрещенной религиозной секты задержали в Новосибирске

Сотрудники правоохранительных органов Новосибирска пресекли деятельность религиозной секты «Алля-Аят» (экстремистская организация, запрещенная в России). Организатором ячейки оказалась жительница Октябрьского района, сообщили в региональном ГУ МВД России.
По данным полицейских, женщина устроила в своей квартире место для сбора последователей запрещенной идеологии. Позже в Советском районе города выявили офис секты, арендуемый для различных встреч.
Лидеры и участники группы также организовывали денежные сборы. По данному факту возбудили уголовное дело. Координатору и двум участницам секты избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
На днях стражи порядка ликвидировали подпольную нарколабораторию в подмосковном Солнечногорске, передавало издание РИАМО.