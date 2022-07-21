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Главаря и участников запрещенной религиозной секты задержали в Новосибирске

Главаря и участников запрещенной религиозной секты задержали в Новосибирске
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Новосибирска пресекли деятельность религиозной секты «Алля-Аят» (экстремистская организация, запрещенная в России). Организатором ячейки оказалась жительница Октябрьского района, сообщили в региональном ГУ МВД России.

По данным полицейских, женщина устроила в своей квартире место для сбора последователей запрещенной идеологии. Позже в Советском районе города выявили офис секты, арендуемый для различных встреч.

Лидеры и участники группы также организовывали денежные сборы. По данному факту возбудили уголовное дело. Координатору и двум участницам секты избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

На днях стражи порядка ликвидировали подпольную нарколабораторию в подмосковном Солнечногорске, передавало издание РИАМО.

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