Главаря банды и двух подростков задержали за кражи на 19 предприятиях Оренбурга

Сотрудники правоохранительных органов Оренбурга задержали рецидивиста и двух подростков по подозрению в серии краж на производственных предприятиях города. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД России.
По версии следователей, с апреля по май 2022 года двое несовершеннолетних в возрасте 14 и 17 лет отжимали стеклопакеты пластиковых окон предприятий и проникали в помещения, похищая электроинструменты и ноутбуки. Всего по наводке 31-летнего главаря банды подростки ограбили 19 организаций.
Позже мужчина реализовывал украденные товары. Сейчас он находится под арестом, юношей отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.