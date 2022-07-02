Главаря банды и двух подростков задержали за кражи на 19 предприятиях Оренбурга

По версии следователей, с апреля по май 2022 года двое несовершеннолетних в возрасте 14 и 17 лет отжимали стеклопакеты пластиковых окон предприятий и проникали в помещения, похищая электроинструменты и ноутбуки. Всего по наводке 31-летнего главаря банды подростки ограбили 19 организаций.