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Главаря банды и двух подростков задержали за кражи на 19 предприятиях Оренбурга

Главаря банды и двух подростков задержали за кражи на 19 предприятиях Оренбурга
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Оренбурга задержали рецидивиста и двух подростков по подозрению в серии краж на производственных предприятиях города. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД России.

По версии следователей, с апреля по май 2022 года двое несовершеннолетних в возрасте 14 и 17 лет отжимали стеклопакеты пластиковых окон предприятий и проникали в помещения, похищая электроинструменты и ноутбуки. Всего по наводке 31-летнего главаря банды подростки ограбили 19 организаций.

Позже мужчина реализовывал украденные товары. Сейчас он находится под арестом, юношей отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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