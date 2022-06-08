Глава Запорожья пообещал восстановить железнодорожное сообщение с Крымом

Ранее, в конце мая, в Херсонской и Запорожской областях Украины начали действовать сим-карты с российскими номерами, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». А в эту среду, 8 июня, руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о процессе выдачи российских паспортов в регионе, передает «Вечерняя Москва».