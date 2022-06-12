Глава Ямала Артюхов и вице-премьер Чернышенко обсудили будущие Арктические игры

Глава Ямала Дмитрий Артюхов и вице-премьер Правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко провели переговоры. Они обсуждали реализацию проектов в рамках Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, передает сайт «Красный север».
В пресс-центре губернатора ЯНАО подчеркнули, что одним из вопросов переговоров было проведение Всероссийских Арктических игр. По словам Чернышенко, в рамках поручения Министерству спорта нужно проработать ежегодное проведение Всероссийских Арктических игр, а также выбрать критерии отбора регионов, которые будут организаторами.
Вице-премьер также заявил, что нужно увеличить число видов состязаний. Это необходимо для расширения формата игр и привлечения на них большего количества участников, включая дружественные зарубежные страны.