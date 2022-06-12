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Глава Ямала Артюхов и вице-премьер Чернышенко обсудили будущие Арктические игры

Глава Ямала Артюхов и вице-премьер Чернышенко обсудили будущие Арктические игры
Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Ямала Дмитрий Артюхов и вице-премьер Правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко провели переговоры. Они обсуждали реализацию проектов в рамках Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, передает сайт «Красный север».

В пресс-центре губернатора ЯНАО подчеркнули, что одним из вопросов переговоров было проведение Всероссийских Арктических игр. По словам Чернышенко, в рамках поручения Министерству спорта нужно проработать ежегодное проведение Всероссийских Арктических игр, а также выбрать критерии отбора регионов, которые будут организаторами.

Вице-премьер также заявил, что нужно увеличить число видов состязаний. Это необходимо для расширения формата игр и привлечения на них большего количества участников, включая дружественные зарубежные страны.

артюхов чернышенко ямал янао
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RusNewsToday24
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