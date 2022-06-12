Глава Ямала Артюхов и вице-премьер Чернышенко обсудили будущие Арктические игры

В пресс-центре губернатора ЯНАО подчеркнули, что одним из вопросов переговоров было проведение Всероссийских Арктических игр. По словам Чернышенко, в рамках поручения Министерству спорта нужно проработать ежегодное проведение Всероссийских Арктических игр, а также выбрать критерии отбора регионов, которые будут организаторами.