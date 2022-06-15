Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что санкции против России останутся надолго: “У нас есть уникальный шанс начать с чистого листа”

Андрей Костин

Глава ВТБ Андрей Костин в своей колонке под названием “Начать с чистого листа” для издания РБК заявил, что санкции против России останутся надолго, а “эпоха глобализации”, которая началась после распада СССР, завершается. Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на “своих” и “чужих”. Это холодная война 2.0.