Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что санкции против России останутся надолго: “У нас есть уникальный шанс начать с чистого листа”

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]
Андрей Костин
Глава ВТБ Андрей Костин в своей колонке под названием “Начать с чистого листа” для издания РБК заявил, что санкции против России останутся надолго, а “эпоха глобализации”, которая началась после распада СССР, завершается. Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на “своих” и “чужих”. Это холодная война 2.0.
Допуск на мировой рынок (где действуют не наши правила) необходимо заслужить хорошим поведением — то есть “игрой по правилам” — следует из недавнего заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которое она сделала в лондонском Сити. Россия получила “красную карточку”. Китай — пока “желтую”. Он отметил, что для российских банкиров “мир никогда не будет прежним”. Россия лишена доступа к основным рынкам капитала и платежным системам, международным рейтингам, аудиторским услугам. Поэтому чем быстрее мы и наши клиенты примем этот факт, начнем искать действенные альтернативы и новые возможности для роста, тем лучше. Андрей Костин отметил, что банковский сектор в стране имеет большой опыт работы в кризисы, поскольку для России это — “новая нормальность”. Стране предстоит комплексно перезапустить промышленность, заместить зарубежную продукцию где только можно. Все это требует значительных долгосрочных финансовых ресурсов. При этом нам не на кого рассчитывать, кроме самих себя. Он добавил, что для России это возможность отказаться от мировых правил регулирования банковского сектора. Сегодня у нас есть уникальный шанс начать с чистого листа. Создать собственные версии банковского регулирования и национального кредитного рейтинга. В них вполне могут найти свое место релевантные положения действующих международных нормативов. Но прежде всего такие будущие стандарты должны отражать реалии и приоритеты экономики России. В 2018 году Костина внесли в санкционный “Кремлевский список” как приближенного к президенту России Владимиру Путину. В 2019 году он попал под санкции Канады после присоединения Крыма к России, а в феврале 2022 года санкции против него ввел Евросоюз “за поддержку действий, подрывающих территориальную целостность Украины” после признания ДНР и ЛНР Россией. Банк ВТБ находится под санкциями Евросоюза и США с 2014 года.
Источник
РБК
Фото
kremlin.ru