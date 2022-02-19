Глава ВОЗ Гебреисус обеспокоен отсутствием инвестиций в предотвращение новой пандемии

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мир не готов к новой пандемии из-за отсутствия должных инвестиций в подготовительные мероприятия. Об этом он рассказал на Мюнхенской конференции в пятницу.

Гебреисус считает, что мир не готов к новой пандемии, которая может разразиться после COVID-19. Свою обеспокоенность этим он выразил на конференции. Главе ВОЗ задали вопрос о том, сможет ли человечество предотвратить новую пандемию.

«Все зависит от нашего выбора и того, насколько мы готовы. Мы на протяжении длительного времени говорили, что мир не готов и он был застигнут врасплох нынешней пандемией. Я все еще не вижу, что мир готов, и это вызывает у меня беспокойство», – ответил Гебреисус.

Генеральный директор ВОЗ указал на отсутствие необходимых инвестиций в подготовительные мероприятия, которые могли бы помочь предотвратить новую пандемию. Он отметил, что при текущем положении дел быть готовыми к новой пандемии невозможно.

Ранее ученый Боровков заявил, что шестая волна коронавируса в России может начаться в июне, передает телеканал «360». По словам ученого, пока можно говорить о том, что пик пройден, но выздоровление будет идти медленнее, чем рост.

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