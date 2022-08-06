Глава ВГА Новой Каховки сообщил подробности о покушении на своего заместителя Гура

Покушавшиеся на жизнь замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура применяли огнестрельное оружие: нападавшие стреляли из автоматов и пистолета, сообщил глава администрации Владимир Леонтьев.
Виталий Гур скончался после покушения 6 августа, неизвестные открыли по нему огонь, когда он находился рядом с домом. Леонтьев рассказал подробности о нападении.
«Стрелковое оружие, не только пистолет, автоматы, насколько я знаю», — сказал Леонтьев журналистам РИА Новости.
Как рассказали в администрации Новой Каховки, у Гура остались семья и дети, самому замглавы не исполнилось и 40 лет. Чиновник занимался вопросами восстановления города после ракетных ударов ВСУ.