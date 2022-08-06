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Глава ВГА Новой Каховки сообщил подробности о покушении на своего заместителя Гура

Глава ВГА Новой Каховки сообщил подробности о покушении на своего заместителя Гура
pxhere.com

Покушавшиеся на жизнь замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура применяли огнестрельное оружие: нападавшие стреляли из автоматов и пистолета, сообщил глава администрации Владимир Леонтьев.

Виталий Гур скончался после покушения 6 августа, неизвестные открыли по нему огонь, когда он находился рядом с домом. Леонтьев рассказал подробности о нападении.

«Стрелковое оружие, не только пистолет, автоматы, насколько я знаю», — сказал Леонтьев журналистам РИА Новости.

Как рассказали в администрации Новой Каховки, у Гура остались семья и дети, самому замглавы не исполнилось и 40 лет. Чиновник занимался вопросами восстановления города после ракетных ударов ВСУ.

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