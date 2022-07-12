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Глава ВГА Леонтьев сравнил ракетный удар в Новой Каховке со взрывом в Бейруте

Глава ВГА Леонтьев сравнил ракетный удар в Новой Каховке со взрывом в Бейруте
pxhere.com

Последствия удара Украины по Новой Каховке сравнимы со взрывом селитры в Бейруте. Глава городской ВГА Владимир Леонтьев назвал это катастрофой для города. Пишет РИА Новости.

Отметим, что американский коммерческий спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку, располагающуюся в Херсонской области, за три дня до нанесения ударов со стороны ВСУ ракетами США HIMARS.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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