Глава ВГА Харьковской области ввел военное положение на освобожденных территориях

Отмечается, что помимо этого, региональная временная гражданская администрация установила комендантский час с 20:00 до 6:00 по московскому времени.

«С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области на территории введено военное положение», — сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе областной ВГА, такое решение было принято с целью обеспечения безопасности в регионе.