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Глава ВГА Харьковской области ввел военное положение на освобожденных территориях

Глава ВГА Харьковской области ввел военное положение на освобожденных территориях
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Военное положение ввели на освобожденных территориях Харьковской области. Соответствующее распоряжение подписал глава временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Как отметили в пресс-службе областной ВГА, такое решение было принято с целью обеспечения безопасности в регионе.

«С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области на территории введено военное положение», — сказано в сообщении.

Отмечается, что помимо этого, региональная временная гражданская администрация установила комендантский час с 20:00 до 6:00 по московскому времени.

вга Украина харьковская область
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