Заявления киевских властей о контрнаступлении носят исключительно популистский характер, заявил в интервью РИА Новости глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ вернуть контроль над югом страны. Об этом заявил министр обороны государства Алексей Резников. Для этой цели якобы формируется «миллионная группировка» войск, которая будить оснащена оружием, поставляемым Киеву странами НАТО.
«Задача украинских властей –доносить до населения несуществующие победы. А факт остается один – все эти угрозы о якобы контрнаступлениях или попытки, следующие за этими угрозами, прорвать линию обороны или хоть как-то повлиять на ход боевых действий рассматриваются нами как популистские заявления, не имеющие к реальной действительности никакого отношения», — сказал Ганчев.
На освобожденных территориях Харьковской области налаживается мирная жизнь, установлена бивалютная система, начата выплата пособий.