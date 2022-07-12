Глава ВГА Харьковской области назвал заявления Киева о контрнаступлении популизмом

«Задача украинских властей –доносить до населения несуществующие победы. А факт остается один – все эти угрозы о якобы контрнаступлениях или попытки, следующие за этими угрозами, прорвать линию обороны или хоть как-то повлиять на ход боевых действий рассматриваются нами как популистские заявления, не имеющие к реальной действительности никакого отношения», — сказал Ганчев.