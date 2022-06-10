Глава ЦБ Набиуллина предупредила о сохранении высокой вероятности инфляции

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что сильное сокращение экспорта российской нефти через сжатие торгового баланса и ослабление курса рубля могут вызвать проинфляционное давление. Об этом сообщает ТАСС.
«Но многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки, а также от того, в какой мере снижение объемов компенсируется ценой», — отметила Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка РФ.
По ее словам, ситуация будет регулироваться спросом новых рынков на нефть и инфраструктурными и логистическими проблемами.