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Глава ЦБ Набиуллина предупредила о сохранении высокой вероятности инфляции

Глава ЦБ Набиуллина предупредила о сохранении высокой вероятности инфляции
Агентство «Москва» / Андрей Никеричев

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что сильное сокращение экспорта российской нефти через сжатие торгового баланса и ослабление курса рубля могут вызвать проинфляционное давление. Об этом сообщает ТАСС.

«Но многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки, а также от того, в какой мере снижение объемов компенсируется ценой», — отметила Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка РФ.

По ее словам, ситуация будет регулироваться спросом новых рынков на нефть и инфраструктурными и логистическими проблемами.

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