Глава теробороны Днепра призвал заминировать северные границы Украины

Украинские власти должны заминировать Киев и ряд других крупных городов для защиты северных границ страны, заявил возглавляющий территориальную оборону Днепра предприниматель Геннадий Корбан.
По его словам, украинские вооруженные силы должны в срочном порядке заминировать столицу государства и ряд областных центров. Это позволит защитить северные рубежи республики, считает глава днепровской теробороны.
«Киеву, Сумам, Чернигову и Харькову нужно срочно строить глубокую эшелонированную оборону. Минируйте северные границы Украины», — заявил Корбан.
При этом причину, по которой необходимо принять такие меры для выстраивания обороны на севере страны, бизнесмен не назвал.