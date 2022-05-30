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Глава теробороны Днепра призвал заминировать северные границы Украины

Глава теробороны Днепра призвал заминировать северные границы Украины
globallookpress.com Vincenzo Circosta Keystone Press Agency

Украинские власти должны заминировать Киев и ряд других крупных городов для защиты северных границ страны, заявил возглавляющий территориальную оборону Днепра предприниматель Геннадий Корбан.

По его словам, украинские вооруженные силы должны в срочном порядке заминировать столицу государства и ряд областных центров. Это позволит защитить северные рубежи республики, считает глава днепровской теробороны.

«Киеву, Сумам, Чернигову и Харькову нужно срочно строить глубокую эшелонированную оборону. Минируйте северные границы Украины», — заявил Корбан.

При этом причину, по которой необходимо принять такие меры для выстраивания обороны на севере страны, бизнесмен не назвал.

днепр Киев корбан тероборона Украина
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RusNewsToday24
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