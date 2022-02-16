Глава Таштагольского района Кузбасса Владимир Макута подал в отставку

Глава Таштагольского района внезапно подал в отставку. Это стало известно 16 февраля. С 24 февраля временно исполнять обязанности главы будет Андрей Орлов.

Политическая карьера Владимира Макуты связана с Таштаголом с 1997 года. С того времени он был трижды избран главой администрации города Таштагол, а после преобразования муниципального образования «город Таштагол» в Таштагольский муниципальный район еще трижды избирался на должность главы, сообщает информационно-деловой портал «Сiбдепо».

Владимир Макута родился в 1961 году в селе Преображенка Тяжинского района Кемеровской области. Имеет два высших образования по специальностям «Зооинженер» и «Механизация сельского хозяйства». В 2003 году Макуте была присуждена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук. Он отмечен рядом государственных и областных наград.

Макута зарекомендовал себя хорошим хозяйственником. По словам местных жителей, благодаря ему Таштагольский район по-настоящему расцвел.

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