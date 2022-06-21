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Глава СВР Нарышкин предрек победу России в спецоперации на Украине

Глава СВР Нарышкин предрек победу России в спецоперации на Украине
Kremlin Pool/Global Look Press

Россия и Донбасс смогут одержать победу в специальной операции на Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Председатель Российского исторического общества выступал на общем собрании по случаю 10-летия организации. По его словам, нет никаких сомнений, что Россия и Донбасс одержат победу в спецоперации.

«Население России просто восхищается мужеством и стойкостью населения Донбасса, людей, которые в течение последних восьми лет вели борьбу с киевским режимом и продолжают вместе с российскими военными освободительную операцию», – сказал Нарышкин.

Ранее Сергей Нарышкин заявил, что Польша подталкивает Украину к передаче контроля над государственными учреждениями. По его словам, налоговой уже руководит Варшава.

Донбасс нарышкин Россия СВР спецоперация Украина
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