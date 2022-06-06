Глава SUPO поразился спокойной реакции России на планы Финляндии присоединиться к НАТО

Россия не оказала никакого давления на Финляндию из-за ее желания вступить в НАТО. Об этом заявил глава полиции безопасности SUPO Антти Пелттари в разговоре с Financial Times.
По мнению руководителя финской разведки, такая спокойная реакция России является «удивительной». Пелттари выразил надежду, что так будет продолжаться и дальше.
«Пока все достаточно спокойно и будем надеяться, что все так и останется. Хорошо, что ничего не происходит. Позитивным моментом также состоит в том, что мы приготовились и способны защищать наше общество», — добавил глава SUPO.
Какой именно реакции ждала Финляндия от России, не сообщается. Хельсинки и Стокгольм решили отказаться от нейтралитета и присоединиться к НАТО. Заявки они подали еще в середине мая, но их рассмотрение «заблокировала» Анкара.