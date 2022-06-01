Глава СОЦПРОФ Вострецов предложил прививать россиянам любовь к спорту с детства

Председатель объединения профсоюзов РФ СОЦПРОФ Сергей Вострецов в Международный день защиты детей рассказал, как страна поддерживает юных россиян.
Для развития детей в РФ созданы все условия. Практически каждый ребенок охвачен вниманием со стороны государства, отметил Вострецов. Для детей организованы кружки, секции, а также открыты дома творчества.
«По поручению президента сегодня все дети в возрасте до семи лет имеют возможность получать финансовую поддержку от государства, бесплатное питания для школьников, поддержка многодетных семей все это Россия. Мало какая страна в мире может похвастаться такой заботой о ребятишках», — отметил Вострецов.
К тому же проводится работа, связанная с патриотическим воспитанием. Нужно возрождать занятия спортом во дворах, чтобы дети привыкали к физической активности с раннего детства, считает Сергей Вострецов. Председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ добавил, что в России живут самые талантливые дети. Будущее страны в надежных руках, резюмировал он.