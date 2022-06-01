Глава СОЦПРОФ Вострецов предложил прививать россиянам любовь к спорту с детства

«По поручению президента сегодня все дети в возрасте до семи лет имеют возможность получать финансовую поддержку от государства, бесплатное питания для школьников, поддержка многодетных семей все это Россия. Мало какая страна в мире может похвастаться такой заботой о ребятишках», — отметил Вострецов.