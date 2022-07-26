Глава СОЦПРОФ Вострецов посетил Бурятию в рамках рабочей поездки

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в рамках рабочей поездки посетил Республику Бурятия. Он высоко оценил туристический потенциал региона, а также уделил внимание внедрению инноваций в образовательный процесс.
Природа региона поразила Вострецова. По его мнению, Саянские горы и уникальные термальные и минеральные источники Бурятии ничем не уступают курортам Греции и Болгарии. Несмотря на хаотичную развитость инфраструктуры, глава СОЦПРОФ назвал шикарным качество федеральных и региональных дорог в республике, а также призвал развивать возможности отдыха в формате «все включено». Он убежден, что внутренний туризм «должен стать одним из главных критериев оценки работы» глав российских регионов.
«У нас есть все — и ресурсы, и природа — осталось научиться это все систематизировать. Сегодня у России есть уникальная возможность не просто возобновить внутренний туризм, но и выйти на мировой уровень», — подчеркнул Вострецов.
В ходе поездки глава СОЦПРОФ также посетил Бурятский государственный университет и пообщался с ректором вуза Алдаром Дамдиновым. Они обсудили цифровизацию учебного процесса, внедрение новых VR-технологий в школах республики, а также взаимодействие с образовательными учреждениями Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин ставит перед системой образования высокие задачи по лидерству нашей страны в IT-сфере, а без кадров эту задачу решить невозможно. Начинать нужно со школы, а на базе высшего образования уже доводить это до самого высокого уровня», — резюмировал Вострецов.
Председатель СОЦПРОФ ранее принял участие в круглом столе на тему «Меры поддержки бизнеса и предпринимательства в условиях санкционного давления». Мероприятие состоялось в Нижнем Новгороде.