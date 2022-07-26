Глава СОЦПРОФ Вострецов посетил Бурятию в рамках рабочей поездки

Природа региона поразила Вострецова. По его мнению, Саянские горы и уникальные термальные и минеральные источники Бурятии ничем не уступают курортам Греции и Болгарии. Несмотря на хаотичную развитость инфраструктуры, глава СОЦПРОФ назвал шикарным качество федеральных и региональных дорог в республике, а также призвал развивать возможности отдыха в формате «все включено». Он убежден, что внутренний туризм «должен стать одним из главных критериев оценки работы» глав российских регионов.