Глава СОМБ осудил французские фейки о российских инструкторах в ЦАР

Пропагандисты придумали историю о том, что Игорь был

посвящен в какую-то военную тайну, которую не должен был знать. Профранцузские

СМИ начали тиражировать эту выдумку, чтобы очернять СОМБ и наших сотрудников.

Как только эта новость появилась в СМИ, я связался с ребятами, которые работают

c FACA в Нделе, и спросил у них: «Как дела у Игоря?». Как я и ожидал, все у

него было отлично, он здоров, бодр, продолжает работу», — заявил Иванов.