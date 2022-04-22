Глава СОМБ осудил французские фейки о российских инструкторах в ЦАР

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Западная пропаганда продолжает активную антироссийскую
деятельность в Центральноафриканской Республике. Очередной фейк издания Corbeau
News осудили в Содружестве офицеров за международную безопасность (СОМБ).
Глава организации Александр Иванов отметил, что
вброс ложной информации показал готовность западной пропаганды фабриковать
любые фейки для одурачивания общества.
«В Центральной Африке произошло событие, открывшее глаза
даже последним сторонникам западного мира, которые еще верили французской
пропаганде. В давно дискредитировавшем себя издании Corbeau News была
опубликована новость о том, что центральноафриканский переводчик Игорь Ален
Бисавулу был убит российскими инструкторами 16 апреля. Якобы это произошло в
городе Нделе.
Пропагандисты придумали историю о том, что Игорь был
посвящен в какую-то военную тайну, которую не должен был знать. Профранцузские
СМИ начали тиражировать эту выдумку, чтобы очернять СОМБ и наших сотрудников.
Как только эта новость появилась в СМИ, я связался с ребятами, которые работают
c FACA в Нделе, и спросил у них: «Как дела у Игоря?». Как я и ожидал, все у
него было отлично, он здоров, бодр, продолжает работу», — заявил Иванов.
Он также сообщил, что связался с переводчиком, продолжающим
сотрудничать с российскими инструкторами, которых зарубежная пресса любит
называть сотрудниками «ЧВК Вагнера». Более того, Игорь Ален Бисавулу теперь
требует извинений от редакции, распространяющей фейки.