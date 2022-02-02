Глава СОМБ о вбросах против россиян в ЦАР: западные СМИ зарабатывают на выдумывании новостей

Мировое сообщество должно оказать давление на ангажированные издания, предоставляющие боевикам в ЦАР материальную и информационную поддержку. Такого мнения придерживается глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
«Прямо сейчас мы видим активизацию пропагандистских информационных ресурсов, зарабатывающих на выдумывании новостей, очерняющих российских специалистов и Россию. Чудовищность фейков, которые они публикуют, не укладывается в голове. Инструкторов обвиняют в преступлениях, якобы совершенных в сотнях километров от мест, где они находятся. Что дальше они выдумают? "ЧВК Вагнера" на Марсе?
И эти вбросы, не опирающиеся ни на какие факты, появляются одновременно с тем, что вся страна обсуждает и осуждает появившиеся на телевидении обвинения от реальных людей, подтверждающих факты сотрудничества боевиков с МИНУСКА и французскими дипломатами. Получается, что машина западной пропаганды включается по полной и готова придумать самую страшную ложь против России, только бы прикрыть преступления своих», — заявил Иванов.
Руководитель отечественных инструкторов, которых западные СМИ систематически называют сотрудниками «ЧВК Вагнера», напомнил о недопустимости публикации подобных материалов. Глава СОМБ потребовал принять необходимые меры, чтобы пресечь распространение вбросов, содержащих клевету в адрес россиян.
«Я от имени СОМБ требую, чтобы международное сообщество оказало давление на тех, кто продолжает оказывать информационную и материальную поддержку боевикам в ЦАР!» — заключил Иванов.
Ранее ФАН сообщал, что полиция задержала в столице Центральноафриканской Республики боевика из ныне расформированной группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC). На допросе радикал рассказал следствию, что французские спецслужбы координируют деятельность преступников и передают инструкции главарям группировок.