Глава СОМБ Иванов подтвердил увеличение контингента российских инструкторов в ЦАР

Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) хотят увеличить масштабы присутствия в стране российских инструкторов. О предстоящем увеличении контингента рассказал руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов, сообщает РИА Новости.
«В соответствии с уведомлением, которое ЦАР отправила в ООН, республика заинтересована в том, чтобы в страну прибыло три тысячи инструкторов. Таким образом, их общее количество может составить 4135 человек», — указал он.
По словам Иванова, первая группа, в которую войдут 300 специалистов, отправится в ЦАР уже в ближайшее время. Столь значительное наращивание численности военных инструкторов сопряжено с определенными сложностями и займет некоторое время, признал глава СОМБ.
«Провести расширение в почти четыре раза — безусловно, непростая задача для нашей организации. И связано это с тем, что инструкторы проходят жесткий отбор и высококачественную подготовку», — уточнил Иванов.
Ранее стало известно, что официальный Банги запросил у российской стороны размещение дополнительных военных инструкторов, которые в течение нескольких лет занимаются подготовкой национальных вооруженных сил ЦАР (FACA). Благодаря усилиям российских специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», бойцам FACA удалось разгромить преступные банды, раннее контролировавшие обширные регионы страны.