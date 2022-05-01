Глава СОЦПРОФ Вострецов поддержал идею Володина зеркально ответить на захват активов РФ

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Москва должна ответить на антироссийские действия Запада. Соответствующее заявление сделал председатель объединения профсоюзов РФ СОЦПРОФ, общественный деятель Сергей Вострецов.
Таким образом он поддержал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина, который предложил зеркально ответить на захват российских активов недружественными государствами. Вострецов поделился своим мнением в ходе беседы с Федеральным агентством новостей (ФАН).
«Отобрать у недружественных представителей олигархов все имущество! Если не отвечать зеркально, то будут продолжать проверять на слабо», — подчеркнул глава СОЦПРОФ.
Ранее сообщалось, что конфискацию Западом российских активов можно назвать экономической войной. К такому выводу пришли в Кремле.
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