Глава СК РФ провел совещание в Мелитополе по факту преступлений ВСУ против мирных граждан

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание в Мелитополе, в ходе которого обсудил с подчиненными преступления украинских националистов против гражданского населения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, сотрудники СКР предоставили доклад об окончании расследования уголовного дела против командира батальона морской пехоты ВСУ Николая Бирюкова и его подчиненного Николая Олексенко. Во время освобождения Мариуполя союзными войсками фигуранты отдавали приказы о поражении любых целей, в том числе мирных жителей. На их счету также убийство горожанина, передвигавшегося на велосипеде.
Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли значительные повреждения гражданской инфраструктуре Мариуполя, Рубежного, Северодонецка, Счастья, Кировска, Стаханова и Красного Луча. На восстановительные работы потребуется не менее 217 млрд рублей.
Выслушав все доклады, Александр Бастрыкин поручил усилить розыск фигурантов уголовных дел о военных преступлениях. Следователи начали активную работу, направленную на привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.