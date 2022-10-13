Глава СК РФ провел совещание в Мелитополе по факту преступлений ВСУ против мирных граждан

В частности, сотрудники СКР предоставили доклад об окончании расследования уголовного дела против командира батальона морской пехоты ВСУ Николая Бирюкова и его подчиненного Николая Олексенко. Во время освобождения Мариуполя союзными войсками фигуранты отдавали приказы о поражении любых целей, в том числе мирных жителей. На их счету также убийство горожанина, передвигавшегося на велосипеде.