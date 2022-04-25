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    Глава СК РФ Бастрыкин поручил расследовать дело о пожаре на нефтебазе в Брянске

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава СК РФ Бастрыкин поручил расследовать дело о пожаре на нефтебазе в Брянске

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    https://pixabay.com/

    Глава СК РФ Александр
    Бастрыкин поручил расследовать дело о пожаре, который произошел на территории
    нефтебазы АО «Транснефть-Дружба» в Брянской области.

    В результате
    происшествия никто не пострадал. Оперативная группа МЧС России ликвидировала
    ЧП. Сообщалось, что горел резервуар с дизельным топливом объемом 10 тыс. т на
    территории нефтяного комплекса на Снежетьском Валу. Кроме того, пламя охватило склад
    дизельного топлива в военной части.

    Сотрудники
    Роспотребнадзора не обнаружили превышения вредных веществ в атмосферном воздухе
    во время замеров.

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