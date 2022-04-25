Глава СК РФ Бастрыкин поручил расследовать дело о пожаре на нефтебазе в Брянске

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Глава СК РФ Александр
Бастрыкин поручил расследовать дело о пожаре, который произошел на территории
нефтебазы АО «Транснефть-Дружба» в Брянской области.
В результате
происшествия никто не пострадал. Оперативная группа МЧС России ликвидировала
ЧП. Сообщалось, что горел резервуар с дизельным топливом объемом 10 тыс. т на
территории нефтяного комплекса на Снежетьском Валу. Кроме того, пламя охватило склад
дизельного топлива в военной части.
Сотрудники
Роспотребнадзора не обнаружили превышения вредных веществ в атмосферном воздухе
во время замеров.
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