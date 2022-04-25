Глава СК РФ Бастрыкин поручил расследовать дело о пожаре на нефтебазе в Брянске

В результате

происшествия никто не пострадал. Оперативная группа МЧС России ликвидировала

ЧП. Сообщалось, что горел резервуар с дизельным топливом объемом 10 тыс. т на

территории нефтяного комплекса на Снежетьском Валу. Кроме того, пламя охватило склад

дизельного топлива в военной части.