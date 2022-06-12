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Глава СК Бастрыкин поставил на контроль ход дела об убийстве ребенка отчимом на Кубани

Глава СК Бастрыкин поставил на контроль ход дела об убийстве ребенка отчимом на Кубани
Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах дела о гибели пятилетнего ребенка, которого до смерти забил отчим. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства, передает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, что трагедия произошла вечером 8 июня. В какой-то момент между мужчиной и пасынком возник конфликт, и злоумышленник несколько раз ударил ребенка рукой по голове, после чего семейство отправилось спать. Утром мальчика нашли мертвым.

Желая скрыть следы преступления, отчим вывез тело малыша в лес и закопал на берегу реки Кубань. На следующий день семья отправилась к водоему якобы на отдых, чтобы оправдать перед правоохранителями внезапное исчезновение мальчика.

Однако следователям удалось выяснить, что к гибели малыша причастен его 28-летний отчим, и вскоре мужчина был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Расследование продолжается.

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