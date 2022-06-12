Глава СК Бастрыкин поставил на контроль ход дела об убийстве ребенка отчимом на Кубани

Однако следователям удалось выяснить, что к гибели малыша причастен его 28-летний отчим, и вскоре мужчина был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Расследование продолжается.