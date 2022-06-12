Глава СК Бастрыкин поставил на контроль ход дела об убийстве ребенка отчимом на Кубани

Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах дела о гибели пятилетнего ребенка, которого до смерти забил отчим. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства, передает пресс-служба Следственного комитета России.
Напомним, что трагедия произошла вечером 8 июня. В какой-то момент между мужчиной и пасынком возник конфликт, и злоумышленник несколько раз ударил ребенка рукой по голове, после чего семейство отправилось спать. Утром мальчика нашли мертвым.
Желая скрыть следы преступления, отчим вывез тело малыша в лес и закопал на берегу реки Кубань. На следующий день семья отправилась к водоему якобы на отдых, чтобы оправдать перед правоохранителями внезапное исчезновение мальчика.
Однако следователям удалось выяснить, что к гибели малыша причастен его 28-летний отчим, и вскоре мужчина был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Расследование продолжается.