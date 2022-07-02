Глава Siemens Healthineers Шмитц резко высказался на вопрос об уходе с рынка России

Финансовый директор немецкой компании Siemens Healthineers Йохен Шмитц заявил о нуждающихся в лечении онкобольных детях, аргументируя отказ фирмы в уходе с российского рынка, передает Welt.
Siemens Healthineers не прекратила деятельность в стране после начала спецоперации на Украине. Такое решение фирмы Шмитц объяснил тем, что ее деятельность не нарушает санкции Евросоюза.
«Мы предлагаем продукты и услуги, связанные с медицинским обслуживанием гражданского населения. Это в принципе не подпадает под санкции», — подчеркнул финансовый директор.
Шмитц уточнил, что его компания не перестает выполнять договорные обязательства в России. Однако Siemens Healthineers не ищет клиентов, а новые проекты ограничены по масштабам.
Финдиректор также подчеркнул, что нет правовой базы, которая могла бы позволить предприятию не выполнять обязательства по уже заключенным договорам.
«И с этической точки зрения я бы посчитал такой шаг сомнительным. Разве мы можем отказать российским детям, больным раком, в лечении?» — заключил Шмитц.
Отметим, после начала спецоперации России по защите Донбасса руководители западных стран ввели против Москвы новые санкции. Кроме того, Европа и США все чаще стали говорить об отказе от российских энергоносителей. С отечественного рынка также стали уходить западные компании. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам на Западе.