Глава Siemens Healthineers Шмитц резко высказался на вопрос об уходе с рынка России

Отметим, после начала спецоперации России по защите Донбасса руководители западных стран ввели против Москвы новые санкции. Кроме того, Европа и США все чаще стали говорить об отказе от российских энергоносителей. С отечественного рынка также стали уходить западные компании. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам на Западе.