Глава штаба армии США Джеймс Макконвилл заболел COVID-19

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Американский генерал Джеймс Макконвилл получил положительный результат теста на коронавирус. Он возглавляет штаб армии США.
Макконвилл прошел полный курс вакцинации от COVID-19 и переносит заболевание в легкой форме. В связи с состоянием здоровья он временно перешел на удаленный формат работы, передает Reuters.
Американскому генералу 63 года. Должность главы штаба американской армии он занимает с 9 августа 2019 года, уточняет агентство.
В Австралии ранее зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон-XE». Инфекция выявлена у пациента, который вернулся из-за границы.
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