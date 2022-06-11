Глава Сербии Вучич сообщил о требовании Шольца ввести санкции против России

Ранее канцлер Германии заявил, что Сербия не станет членом Евросоюза, пока не признает независимость Косово.

«Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации», — сказал Вучич.

Канцлер Германии Олаф Шольц в ультимативной форме призвал Белграда присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом рассказал сербский лидер Александр Вучич.