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Глава Сербии Вучич сообщил о требовании Шольца ввести санкции против России

Глава Сербии Вучич сообщил о требовании Шольца ввести санкции против России
globallookpress.com / Predrag Milosavljevic / XinHua

Канцлер Германии Олаф Шольц в ультимативной форме призвал Белграда присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом рассказал сербский лидер Александр Вучич.

В Белграде состоялось совместное обращение президента Сербии Александра Вучича и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации», — сказал Вучич.

Ранее канцлер Германии заявил, что Сербия не станет членом Евросоюза, пока не признает независимость Косово.

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