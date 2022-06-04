Глава РПЦ Кирилл возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.
Глава Русской православной церкви прилетел в столицу Белоруссии 4 июня с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на территории страны. Перед началом богослужения патриарх Кирилл возложил цветы к памятнику первого экзарха Белорусской православной церкви Филарета (Вахромеева), сообщает РИА Новости.
В рамках визита епископ РПЦ 5 июня проведет богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке. Последний раз патриарх посещал Минск четыре года назад.