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Глава РПЦ Кирилл возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска

Глава РПЦ Кирилл возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.

Глава Русской православной церкви прилетел в столицу Белоруссии 4 июня с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на территории страны. Перед началом богослужения патриарх Кирилл возложил цветы к памятнику первого экзарха Белорусской православной церкви Филарета (Вахромеева), сообщает РИА Новости.

В рамках визита епископ РПЦ 5 июня проведет богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке. Последний раз патриарх посещал Минск четыре года назад.

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