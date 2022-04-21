Глава российского ФБР рассказала об осквернении советских памятников в Европе

Польша в 2016 году приняла закон о

декоммунизации, в итоге из 561 памятника к 2018 году на территории страны осталось чуть

больше сотни. Мира Тэрада заявила, что Варшава пытается переписать историю, утверждая, что советские

солдаты не боролись против нацизма, а хотели расширить влияние СССР.