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Антироссийские настроения в Восточной Европе
усилились после начала спецоперации ВС РФ по денацификации Украины. Это привело
к волне актов вандализма в отношении памятников советским солдатам, сообщила
глава основанного предпринимателем Евгением Пригожиным Фонда борьбы с
репрессиями (ФБР) Мира Тэрада.
Польша в 2016 году приняла закон о
декоммунизации, в итоге из 561 памятника к 2018 году на территории страны осталось чуть
больше сотни. Мира Тэрада заявила, что Варшава пытается переписать историю, утверждая, что советские
солдаты не боролись против нацизма, а хотели расширить влияние СССР.
Аналогичная ситуация сложилась и в
Чехии, где монументы советским воинам обливают краской. Так было в городах
Острава и Брно, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Чешским властям, похоже, проще
потакать прихотям вандалов или вовсе снести памятники, чем бороться с их
осквернением. В Пршибиславе был снесен памятник советскому солдату, так как он
часто подвергался актам вандализма», – подчеркнула глава ФБР.
Кроме того, неонацисты осквернили в Эстонии мемориал «Бронзовый солдат». Они
попытались спилить орден Красной Звезды с гимнастерки освободителя Таллина.
На Украине снесли
монумент маршалу Георгию Жукову. Памятник был установлен в Харькове, однако
радикалы захотели стереть память о человеке, помогавшем в освобождении страны
от нацистов.
По мнению Тэрады, уничтожение
памятников в Восточной Европе – это глумление над жертвами нацизма и героями
борьбы с Гитлером. Она призвала европейских политиков пересмотреть свое
отношение к происходящему.