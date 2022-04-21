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    Глава российского ФБР рассказала об осквернении советских памятников в Европе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Глава российского ФБР рассказала об осквернении советских памятников в Европе

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    Global look press/Dimitris Lampropoulos

    Антироссийские настроения в Восточной Европе
    усилились после начала спецоперации ВС РФ по денацификации Украины. Это привело
    к волне актов вандализма в отношении памятников советским солдатам, сообщила
    глава основанного предпринимателем Евгением Пригожиным Фонда борьбы с
    репрессиями (ФБР) Мира Тэрада.

    Польша в 2016 году приняла закон о
    декоммунизации, в итоге из 561 памятника к 2018 году на территории страны осталось чуть
    больше сотни. Мира Тэрада заявила, что Варшава пытается переписать историю, утверждая, что советские
    солдаты не боролись против нацизма, а хотели расширить влияние СССР.

    Аналогичная ситуация сложилась и в
    Чехии, где монументы советским воинам обливают краской. Так было в городах
    Острава и Брно, сообщает Федеральное агентство новостей.

    «Чешским властям, похоже, проще
    потакать прихотям вандалов или вовсе снести памятники, чем бороться с их
    осквернением. В Пршибиславе был снесен памятник советскому солдату, так как он
    часто подвергался актам вандализма», – подчеркнула глава ФБР.

    Кроме того, неонацисты осквернили в Эстонии мемориал «Бронзовый солдат». Они
    попытались спилить орден Красной Звезды с гимнастерки освободителя Таллина.

    На Украине снесли
    монумент маршалу Георгию Жукову. Памятник был установлен в Харькове, однако
    радикалы захотели стереть память о человеке, помогавшем в освобождении страны
    от нацистов.

    По мнению Тэрады, уничтожение
    памятников в Восточной Европе – это глумление над жертвами нацизма и героями
    борьбы с Гитлером. Она призвала европейских политиков пересмотреть свое
    отношение к происходящему.

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