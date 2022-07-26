Глава Роскосмоса сообщил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

«Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — сообщил Юрий Борисов.