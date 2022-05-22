Глава Роскосмоса Рогозин иронично оценил выпущенное в Финляндии пиво Otan Olutta

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сыронизировал на тему выпущенного в Финляндии «НАТО-пива» (OTAN olutta).
Он сравнил напиток с русской водкой в консервных банках. Соответствующий пост Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале.
«Наша крепче будет. Да и тверже», — пошутил глава корпорации.
«НАТО-пиво» придумали и выпустили пивовары из финского города Савонлинна. Отмечается, что оформление тары сильно напоминает атрибутику Североатлантического альянса. Так, на банках синего цвета изображен улыбающийся рыцарь в доспехах с эмблемой НАТО.