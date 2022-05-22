Глава Роскосмоса Рогозин иронично оценил выпущенное в Финляндии пиво Otan Olutta

«НАТО-пиво» придумали и выпустили пивовары из финского города Савонлинна. Отмечается, что оформление тары сильно напоминает атрибутику Североатлантического альянса. Так, на банках синего цвета изображен улыбающийся рыцарь в доспехах с эмблемой НАТО.