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Глава Роскосмоса Рогозин иронично оценил выпущенное в Финляндии пиво Otan Olutta

Глава Роскосмоса Рогозин иронично оценил выпущенное в Финляндии пиво Otan Olutta
Агентство «Москва» / Сергей Ведяшкин

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сыронизировал на тему выпущенного в Финляндии «НАТО-пива» (OTAN olutta).

Он сравнил напиток с русской водкой в консервных банках. Соответствующий пост Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале.

«Наша крепче будет. Да и тверже», — пошутил глава корпорации.

«НАТО-пиво» придумали и выпустили пивовары из финского города Савонлинна. Отмечается, что оформление тары сильно напоминает атрибутику Североатлантического альянса. Так, на банках синего цвета изображен улыбающийся рыцарь в доспехах с эмблемой НАТО.

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