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    Глава района Белгородской области сообщил об обстреле со стороны Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава района Белгородской области сообщил об обстреле со стороны Украины

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    Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org

    Глава Белгородского района Белгородской области Владимир
    Перцев сообщил, что территория РФ вновь подверглась обстрелу со стороны
    Украины. Еще один снаряд прилетел в приграничное российское село Отрадное,
    пишет РЕН ТВ со ссылкой на руководителя муниципального образования.

    По словам чиновника, в результате обстрела никто не
    пострадал. Инфраструктура села также не была повреждена, так как снаряд
    приземлился в поле, добавил Перцев.

    «Это был один снаряд,
    а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках. Никаких повреждений
    зданий, а тем более пострадавших — нет. Ситуация в селе спокойная», — пояснил
    глава района в своем     Telegram-канале.

    Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля
    обратился к нации и объявил о начале спецоперации по демилитаризации и
    денацификации на Украине. Минобороны РФ ранее неоднократно подчеркивало, что
    российские силы наносят удары только по военным объектам, тогда как мирному
    населению ничего не угрожает.

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