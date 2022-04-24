Глава района Белгородской области сообщил об обстреле со стороны Украины

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Глава Белгородского района Белгородской области Владимир
Перцев сообщил, что территория РФ вновь подверглась обстрелу со стороны
Украины. Еще один снаряд прилетел в приграничное российское село Отрадное,
пишет РЕН ТВ со ссылкой на руководителя муниципального образования.
По словам чиновника, в результате обстрела никто не
пострадал. Инфраструктура села также не была повреждена, так как снаряд
приземлился в поле, добавил Перцев.
«Это был один снаряд,
а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках. Никаких повреждений
зданий, а тем более пострадавших — нет. Ситуация в селе спокойная», — пояснил
глава района в своем Telegram-канале.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля
обратился к нации и объявил о начале спецоперации по демилитаризации и
денацификации на Украине. Минобороны РФ ранее неоднократно подчеркивало, что
российские силы наносят удары только по военным объектам, тогда как мирному
населению ничего не угрожает.