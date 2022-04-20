Глава представительства ТПП Изотов опроверг возможность резкого притока техники из Китая

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После ухода с российского рынка многих европейских компаний в страну не нахлынет резкий поток техники из Китая. Такое
мнение высказал руководитель регионального представительства
Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии Иван Изотов.
Он призвал граждан учитывать тот факт, что порядка 80%
товаров европейских брендов производится по лицензии в Китае. По словам Изотова,
чтобы Пекин начал поставлять какую-либо технику ему необходимо иметь разрешение
правообладателя, передает РИА Новости.
«Китайские компании дорожат своей репутацией, и вопросы
нарушения прав интеллектуальной собственности — это тот аспект, за нарушение
которого китайцам предъявляли претензии все кому не лень. Китайцы в свою
очередь очень аккуратно все эти претензии изучили и стараются впредь избегать
подобных упреков в свой адрес», — объяснил специалист.
Ранее главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша оценил
успехи российских властей в борьбе с санкциями. По его словам, благодаря действиям
правительства стране удалось избежать коллапса финансового сектора экономики.