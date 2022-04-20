Глава представительства ТПП Изотов опроверг возможность резкого притока техники из Китая

«Китайские компании дорожат своей репутацией, и вопросы

нарушения прав интеллектуальной собственности — это тот аспект, за нарушение

которого китайцам предъявляли претензии все кому не лень. Китайцы в свою

очередь очень аккуратно все эти претензии изучили и стараются впредь избегать

подобных упреков в свой адрес», — объяснил специалист.