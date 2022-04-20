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    Глава представительства ТПП Изотов опроверг возможность резкого притока техники из Китая

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава представительства ТПП Изотов опроверг возможность резкого притока техники из Китая

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    pixabay.com

    После ухода с российского рынка многих европейских компаний в страну не нахлынет резкий поток техники из Китая. Такое
    мнение высказал руководитель регионального представительства
    Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии Иван Изотов.

    Он призвал граждан учитывать тот факт, что порядка 80%
    товаров европейских брендов производится по лицензии в Китае. По словам Изотова,
    чтобы Пекин начал поставлять какую-либо технику ему необходимо иметь разрешение
    правообладателя, передает РИА Новости.

    «Китайские компании дорожат своей репутацией, и вопросы
    нарушения прав интеллектуальной собственности — это тот аспект, за нарушение
    которого китайцам предъявляли претензии все кому не лень. Китайцы в свою
    очередь очень аккуратно все эти претензии изучили и стараются впредь избегать
    подобных упреков в свой адрес», — объяснил специалист.

    Ранее главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша оценил
    успехи российских властей в борьбе с санкциями. По его словам, благодаря действиям
    правительства стране удалось избежать коллапса финансового сектора экономики.

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