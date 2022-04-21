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    Глава поселка в Забайкалье стал фигурантом дела о превышении полномочий на 5,6 млн рублей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава поселка в Забайкалье стал фигурантом дела о превышении полномочий на 5,6 млн рублей

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    Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    В Забайкальском крае правоохранители
    возбудили уголовное дело в отношении главы поселка Шерловая Гора. Мужчину
    подозревают в превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб бюджету на сумму 5,9
    млн рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

    По версии следствия, в
    2020 году фигурант заключил без проведения обязательного аукциона два муниципальных
    контракта на благоустройство парка и монтаж сценического комплекса. Помимо
    этого, глава поселения официально принял работу подрядчика при условии, что
    выполнена она была некачественно.

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