Глава поселка в Забайкалье стал фигурантом дела о превышении полномочий на 5,6 млн рублей

По версии следствия, в

2020 году фигурант заключил без проведения обязательного аукциона два муниципальных

контракта на благоустройство парка и монтаж сценического комплекса. Помимо

этого, глава поселения официально принял работу подрядчика при условии, что

выполнена она была некачественно.