Глава поселка в Забайкалье стал фигурантом дела о превышении полномочий на 5,6 млн рублей

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В Забайкальском крае правоохранители
возбудили уголовное дело в отношении главы поселка Шерловая Гора. Мужчину
подозревают в превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб бюджету на сумму 5,9
млн рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, в
2020 году фигурант заключил без проведения обязательного аукциона два муниципальных
контракта на благоустройство парка и монтаж сценического комплекса. Помимо
этого, глава поселения официально принял работу подрядчика при условии, что
выполнена она была некачественно.
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