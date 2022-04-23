Глава Подмосковья рассказал о будущем детей-сирот, которые прибыли в регион из Донецка

«Самое главное, родителей хочу поблагодарить. Детки поедут домой с хорошим настроением. Ребята счастливы, и у родителей счастье, немного слезы на глазах от радости. А радость от чего? Что дети счастливы», — написал глава региона в своем Telegram-канале.