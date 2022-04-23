Глава Подмосковья рассказал о будущем детей-сирот, которые прибыли в регион из Донецка

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Дети-сироты из Донецка наконец встретятся с временными приемными родителями в Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев первым встретил ребят на вокзале. По его словам, дети пережили очень многое, но теперь их жизнь станет спокойной и полной.
«Самое главное, родителей хочу поблагодарить. Детки поедут домой с хорошим настроением. Ребята счастливы, и у родителей счастье, немного слезы на глазах от радости. А радость от чего? Что дети счастливы», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Всего на данный момент в Подмосковье приехали 20 сирот из Донецка. Все родители, которые примут детей, имели опыт воспитания сирот, добавил Воробьев. Однако впереди еще предстоит важная работа: подготовить законную возможность усыновить этих детей, передает телеканал «360».
Московская область ранее предложила гуманитарный проект для помощи детям-сиротам Донбасса в обретении семьи. О данной инициативе рассказал зампред правительства региона Вячеслав Духин, пишет «Вечерняя Москва».
Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Ее основной целью является защита населения ЛНР и ДНР от агрессии со стороны киевского режима.