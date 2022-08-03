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Глава Подмосковья поставил на контроль ситуацию с крупным возгоранием на складе Ozon

Глава Подмосковья поставил на контроль ситуацию с крупным возгоранием на складе Ozon
Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с масштабным пожаром на складе компании Ozon в Истринском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Первая и главная задача была — вывести людей, чтобы не допустить жертв среди работников. Сейчас нам важно не дать распространиться огню», — заявил глава Подмосковья.

По последним сведениям, площадь возгорания составила 35 тысяч квадратных метров. Спасатели эвакуировали более 1000 человек.

К тушению пламени привлечены 96 специалистов и 30 единиц техники. Кроме того, к месту ЧП вылетели два вертолета Ка-32.

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