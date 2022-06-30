Новости0

Глава ПФР объяснил сокращение числа пенсионеров из-за роста смертности

Глава ПФР объяснил сокращение числа пенсионеров из-за роста смертности
pfr.gov.ru/ Пенсионный фонд Российской Федерации

Число пенсионеров в России из-за пандемии сократилось на 200 тысяч человек. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Андрей Кигим.

Глава ПФР в ходе выступления в Госдуме РФ сообщил, что смертность возросла на 200 тысяч. На остальные 900 тысяч произошло уменьшение из-за того, что изменился возраст выхода на пенсию.

«Здесь цифра большая, но она не связана со смертностью», — указал Кигим.

Без учета пенсионной реформы, стартовавшей в 2018 году, на пенсию в 2021-м должны выйти 1,8 миллиона человек. В действительности вышло 974 тысячи.

Согласно информации Росстата, в 2021 году в России скончались 1,96 миллиона человек нетрудоспособного возраста. Этот показатель выше, чем годом ранее.

пенсионеры пфр смертность
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.