Глава ПФР объяснил сокращение числа пенсионеров из-за роста смертности

Число пенсионеров в России из-за пандемии сократилось на 200 тысяч человек. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Андрей Кигим.
Глава ПФР в ходе выступления в Госдуме РФ сообщил, что смертность возросла на 200 тысяч. На остальные 900 тысяч произошло уменьшение из-за того, что изменился возраст выхода на пенсию.
«Здесь цифра большая, но она не связана со смертностью», — указал Кигим.
Без учета пенсионной реформы, стартовавшей в 2018 году, на пенсию в 2021-м должны выйти 1,8 миллиона человек. В действительности вышло 974 тысячи.
Согласно информации Росстата, в 2021 году в России скончались 1,96 миллиона человек нетрудоспособного возраста. Этот показатель выше, чем годом ранее.