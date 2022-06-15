Глава Пентагона Остин заявил о недопустимости ослабления поставок оружия Украине

США и их союзники не должны ослаблять поставки вооружений Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
По его словам, уменьшение объемов военной помощи Киеву со стороны западных стран недопустимо. Свою позицию он объяснил тем, что «ставки слишком высоки».
Также Остин отметил, что Соединенные Штаты рассчитывают на значительное усиление боевого потенциала Вооруженных сил Украины благодаря поставкам американских реактивных систем залпового огня. Глава Пентагона заверил, что, такая военная помощь Киеву будет продолжена.