Глава Пентагона Остин опроверг стремление НАТО к противостоянию с Россией

Североатлантический альянс не является угрозой Москве и не хочет с ней конфликтовать. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции в Риге.
Таким образом министр обороны США прокомментировал возможность конфронтации между НАТО и Россией. По его словам, Альянс не ищет способов для противостояния с Москвой.
«Мы не ищем конфронтации с Россией и не представляем для нее угрозы», — отметил он.
Ранее Остин заявил, что Вашингтон будет отправлять Киеву столько оружия и техники, сколько ему понадобится. Об этом он также сказал во время поездки в Латвию.