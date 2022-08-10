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Глава Пентагона Остин опроверг стремление НАТО к противостоянию с Россией

Глава Пентагона Остин опроверг стремление НАТО к противостоянию с Россией
Patrick Semansky – Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Североатлантический альянс не является угрозой Москве и не хочет с ней конфликтовать. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции в Риге.

Таким образом министр обороны США прокомментировал возможность конфронтации между НАТО и Россией. По его словам, Альянс не ищет способов для противостояния с Москвой.

«Мы не ищем конфронтации с Россией и не представляем для нее угрозы», — отметил он.

Ранее Остин заявил, что Вашингтон будет отправлять Киеву столько оружия и техники, сколько ему понадобится. Об этом он также сказал во время поездки в Латвию.

америка НАТО остин США
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