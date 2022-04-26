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    Глава Пентагона Остин назвал снижение военного потенциала России главной целью США

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава Пентагона Остин назвал снижение военного потенциала России главной целью США

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    Patrick Semansky – Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Соединенные Штаты намерены добиваться снижения военного потенциала Вооруженных сил России. Такое заявление сделал глава американского военного ведомства Ллойд Остин.

    Ранее министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Польше заявил, что Вашингтон хочет видеть максимальное ослабление военного потенциала Москвы. По его словам, это необходимо для того, чтобы российские власти не имели возможности проводить операции, подобные украинской.

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