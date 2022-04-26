Глава Пентагона Остин назвал снижение военного потенциала России главной целью США

Ранее министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Польше заявил, что Вашингтон хочет видеть максимальное ослабление военного потенциала Москвы. По его словам, это необходимо для того, чтобы российские власти не имели возможности проводить операции, подобные украинской.