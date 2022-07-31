Глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим покинул пост

Решением премьер-министра Михаила Мишустина Андрей Кигим освобожден от должности главы Пенсионного фонда России (ПФР), сообщила пресс-служба правительства.
Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Сергей Чирков, занимавший ранее пост заместителя председателя правления ПФР.
«Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) стал Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Андрей Кигим освобожден от должности главы ведомства», — сказано в сообщении кабмина.
Чирков занял должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав в 2001 году. В феврале 2007 года он стал главой департамента по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. В июле 2012 года перешел на пост начальника департамента организации назначения и выплаты пенсий, а через год был назначен заместителем председателя правления ПФР.