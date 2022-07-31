Глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим покинул пост

Чирков занял должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав в 2001 году. В феврале 2007 года он стал главой департамента по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. В июле 2012 года перешел на пост начальника департамента организации назначения и выплаты пенсий, а через год был назначен заместителем председателя правления ПФР.