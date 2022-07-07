Глава партии «Новые люди» Нечаев призвал запретить импорт товаров из Польши

Президенту России Владимиру Путину необходимо ввести эмбарго на товары, поставляемые в страну из Польши. Такое мнение высказал руководитель партии «Новые люди» в Государственной Думе Алексей Нечаев.
Речь идет о поставляемых из Польши товарах, аналоги которых Россия способна производить самостоятельно. Соответствующее предложение Нечаев озвучил на встрече российского лидера с руководителями фракций Государственной Думы.
«Давайте введем, может быть, эмбарго на товары, произведенные в Польше по тем товарным группам, которые у нас в России тоже производятся», — заявил он.
Нечаев также высказал готовность подготовить перечень соответствующих товаров совместно с Минпромторгом. По его мнению, отечественные компании способны пойти на такой шаг и «готовы отвечать».