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Глава партии «Новые люди» Нечаев призвал запретить импорт товаров из Польши

Глава партии «Новые люди» Нечаев призвал запретить импорт товаров из Польши
prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Президенту России Владимиру Путину необходимо ввести эмбарго на товары, поставляемые в страну из Польши. Такое мнение высказал руководитель партии «Новые люди» в Государственной Думе Алексей Нечаев.

Речь идет о поставляемых из Польши товарах, аналоги которых Россия способна производить самостоятельно. Соответствующее предложение Нечаев озвучил на встрече российского лидера с руководителями фракций Государственной Думы.

«Давайте введем, может быть, эмбарго на товары, произведенные в Польше по тем товарным группам, которые у нас в России тоже производятся», — заявил он.

Нечаев также высказал готовность подготовить перечень соответствующих товаров совместно с Минпромторгом. По его мнению, отечественные компании способны пойти на такой шаг и «готовы отвечать».

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RusNewsToday24
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