На Марер обрушился шквал критики со стороны сразу нескольких политических партий Австрии, и тем не менее, он лишний раз подтвердил свою позицию по антироссийским санкциям. Марер тут же отметил, что он не против санкций в целом, отвергнув критику ос стороны главы Минздрава страны Йоханнеса Рауха.