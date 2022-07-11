Глава палаты экономики Австрии Марер заявил, что санкции против РФ придумывали «одним полушарием»

Глава палаты экономики Австрии Харальд Марер раскритиковал антироссийские санкции, поставив под сомнение их целесообразность. Он отметил, что меры придумывали, думая «только одним полушарием мозга».
На Марер обрушился шквал критики со стороны сразу нескольких политических партий Австрии, и тем не менее, он лишний раз подтвердил свою позицию по антироссийским санкциям. Марер тут же отметил, что он не против санкций в целом, отвергнув критику ос стороны главы Минздрава страны Йоханнеса Рауха.
«Все это предположения. Если министр работает с ложными утверждениями вместо того, чтобы разбираться с огромными экономическими последствиями санкций, то он дешево уходит от ответственности», — сказал Марер в интервью изданию Kurier.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.