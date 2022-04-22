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    Глава ОКР Поздняков подверг критике решение FINA в отношении Рылова

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава ОКР Поздняков подверг критике решение FINA в отношении Рылова

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     Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Президент ОКР Станислав Поздняков отреагировал на решение Международной федерации плавания (FINA), отстранившей от участия в турнирах россиянина Евгения Рылова.

    Станислав Поздняков считает «открытой дискриминацией по национальному признаку» решение FINA дисквалифицировать на девять месяцев российского пловца Евгения Рылова за участие в митинг-концерте, приуроченном к годовщине присоединения Крыма к РФ. Об этом глава ОКР написал в своем Telegram-канале.

    «Отстранить спортсмена на 9 месяцев за участие в концерте – это даже не позор, а посмешище. Ждём последовательности от МСФ в виде аналогичных мер по отношению ко всем остальным спортсменам разных стран», – отметил Поздняков.

    Решение об отстранении двукратного олимпийского чемпиона по плаванию вступило в силу 20 апреля. Более того, до конца года спортсмены из РФ и Белоруссии не будут приглашаться на какие-либо мероприятия под эгидой FINA. 

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