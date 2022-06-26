Глава офиса Зеленского Ермак призвал лидеров стран G7 прислать больше тяжелого вооружения

Украине необходимо как можно больше тяжелого вооружения. Об этом заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
В своем Telegram-канале он написал, что обратился с таким призывом к лидерам стран G7. Также Ермак попросил усилить введенные против России санкции и распространить новые ограничения на экспорт газа и всю банковскую систему РФ.
«Нам нужно показать силу в вопросе разблокировки наших портов, и дать Украине больше тяжелого оружия», — подчеркнул руководитель офиса.
После того, как Украина получила такое оружие из США и стран Запада, ВСУ усилили обстрелы городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители, включая детей.
Саммит «Большой семерки» под председательством ФРГ пройдет в замке Эльмау в Баварии в период с 26 по 28 июня текущего года.