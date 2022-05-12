Глава НТС допустил снижение тарифов на бензин на 2-3 рубля к концу года

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Стоимость бензина в России к концу текущего года может уменьшиться на 2-3 рубля, заявил «Газете.ru» глава Независимого топливного союза Павел Баженов.
Он обратил внимание, что среднегодовая инфляция уже достигла 20%, но правительство не допустит повышения цен на топливо до такого же значения.
«Напротив, к концу года мы можем увидеть снижение стоимости литра топлива в России на 2-3 рубля», – добавил эксперт.
По словам Баженова, если Евросоюз все же примет решение отказаться от российской нефти, то больше всего пострадают вертикально интегрированные компании. Именно они являются крупнейшими в РФ добытчиками и переработчиками сырья и имеют свои АЗС. Они, вероятнее всего, не станут снижать стоимость бензина, а попытаются ее заморозить.
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