Глава НТС допустил снижение тарифов на бензин на 2-3 рубля к концу года

По словам Баженова, если Евросоюз все же примет решение отказаться от российской нефти, то больше всего пострадают вертикально интегрированные компании. Именно они являются крупнейшими в РФ добытчиками и переработчиками сырья и имеют свои АЗС. Они, вероятнее всего, не станут снижать стоимость бензина, а попытаются ее заморозить.