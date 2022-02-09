Глава Новосибирской области Травников подхватил коронавирусную инфекцию

Глава Новосибирской области Травников подхватил коронавирусную инфекцию Новости
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заразился коронавирусной инфекцией. Об этом глава региона написал в социальных сетях.

Он сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19. По словам Травникова, сперва у него была температура, однако она уже пришла в норму. В связи с заболеванием были отменены все публичные мероприятия с губернатором Новосибирской области, глава региона переходит на удаленный режим работы.

«Добрый день, друзья! Сегодня пришел результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удаленно. Чувствую себя нормально, температуры уже нет. Прививки работают! Всем здоровья! Берегите себя», — написал Травников в Facebook.

При этом за последние сутки в России было госпитализировано 20 185 человек с коронавирусной инфекцией. Всего за данный период COVID-19 заболели 165 643 жителей страны, умерло 698 граждан.

 
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