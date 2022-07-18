Глава Northrop Grumman призвала Запад детализировать список необходимого Украине вооружения

«Я бы не сказала, что у нас закачиваются запасы оружия, но если вы спрогнозируете, что мы захотим поддерживать обязательства на этом уровне еще пару лет, это определенно не то, с учетом чего накапливались арсеналы», — цитирует слова топ-менеджера издание.