Глава Northrop Grumman призвала Запад детализировать список необходимого Украине вооружения

Имеющихся запасов оружия может не хватить в долгосрочной перспективе, поэтому нужен «четкий сигнал о спросе» на вооружение для Украины. С таким заявлением выступила глава оборонного предприятия Northrop Grumman Кэти Уорден.
В опубликованном изданием Financial Times призыве Уорден к лидерам западных стран отмечается, что из-за проблем с поставками сроки выполнения заказов увеличились в 2-3 раза.
«Я бы не сказала, что у нас закачиваются запасы оружия, но если вы спрогнозируете, что мы захотим поддерживать обязательства на этом уровне еще пару лет, это определенно не то, с учетом чего накапливались арсеналы», — цитирует слова топ-менеджера издание.
Уорден отметила, что предприятие готово расширить линейку производства, но нужна конкретная информация о том, какое оружие будет пользоваться спросом. По информации издания, в компании уже приобрели необходимое количество компонентов, но есть риск, что изготовленное оружие не будет использовано.