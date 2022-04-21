Глава немецкого МИД Бербок сообщила о намерении страны отказаться от газа из России

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Германия желает отказаться от импорта российского газа. Такое заявление сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии.
По ее мнению, сделать это следует лучше «сегодня, чем завтра». Она также указала, что Германия «допустила в прошлом ошибки»
в вопросе энергетического сотрудничества с Российской Федерацией, однако «прошлого
не вернешь».
Страны Запада особенно активно стали заявлять о своих намерениях прекратить закупать голубое топливо из России на фоне спецоперации на Украине. Москва начала ее 24 февраля, чтобы защитить мирное население республик Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.
Заморозка поставок российского газа на европейский рынок выгодна прежде всего Соединенным Штатам. На это обратил внимание первый зампредседателя комитета по энергетике Государственной думы Игорь Ананских, передает «ФедералПресс».